Yalvaç'ta Tofaş Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Yalvaç'ta Tofaş otomobil park halindeki 2 araca çarptı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yön tabelasına çarpıp yolun karşısına geçerek park halindeki iki araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Müderis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan A. idaresindeki 32 YL 194 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun karşısına geçerek park halindeki 59 PB 922 plakalı Hyundai marka otomobile ve 32 YC 984 plakalı araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan sürücü Batuhan A. ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.