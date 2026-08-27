Yalvaç'ta Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D320 Yalvaç-Senirkent kara yolunun Kumdanlı köyü Özarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. A.'nın kullandığı 32 ACY 427 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağlarken araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı