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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Görgü Orta Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.A.A. idaresindeki 32 YS 988 plakalı Tofaş marka otomobil, ara sokağa dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada, seyir halinde bulunan K.G. yönetimindeki 32 AGF 542 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde bekleyen ambulansta yapıldı. Ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hasar gören motosiklet çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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