Yalvaç'ta Motosiklet Denetimleri: 6 Araç Trafikten Men Edildi

Yalvaç'ta Motosiklet Denetimleri: 6 Araç Trafikten Men Edildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 24 araç kontrol edildi. 6 araç trafikten men edildi, bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza verildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 24 araç kontrol edildi. 6 araç trafikten men edilirken, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Yalvaç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün ilçe merkezinde "Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik Denetim" uygulaması gerçekleştirildi. Denetime trafik ekiplerinin yanı sıra sivil personellerin de katılımıyla geniş çaplı kontroller yapıldı. Uygulama kapsamında toplam 24 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 6 araç trafikten men edilirken, toplamda 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan dolayı işlem yapıldı. Denetimlerin yanı sıra motosiklet sürücülerine hız limitleri, kask kullanımının önemi ve motosiklet kazalarının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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