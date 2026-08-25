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Yalvaç'ta Motosiklet-Kamyon Kazası: 1 Yaralı

Yalvaç'ta Motosiklet-Kamyon Kazası: 1 Yaralı
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile yük kamyonunun temas etmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile yük kamyonunun temas etmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında D-320 Yalvaç-Senirkent karayolu Sücüllü köyü Kiremit Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P. B. idaresindeki 10 AJB 992 plakalı beyaz motosiklet, Senirkent istikametine seyir halindeyken rampadan aşağı viraja geldiği sırada karşı yönden gelen R. T. idaresindeki 48 L 4623 plakalı yük kamyonuyla temas etti. Temasın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yolun sağ tarafındaki şarampole savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralı, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasını sağladı. Kazaya karışan motosiklet ise kurtarıcı yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. Motosiklet sürücüsünün kask takması sayesinde kazayı ağır yaralanmadan atlattığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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