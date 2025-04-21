Yalvaç'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Yalvaç'ta kafa kafaya çarpışan iki araçta 3 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Şarkikaraağaç Karayolu, Özbayat köy yol ayrımı Çadır Ağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 06 DA 146 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen T.K. yönetimindeki 42 ASP 547 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan M.Ç., T.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.