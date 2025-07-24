Yalova'nın Teşvikiye Beldesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Teşvikiye beldesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve gönüllü ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesi ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Teşvikiye Erikli Şelalesi mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını meydana geldi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Çınarcık, Teşvikiye itfaiyeleri, AFAD, Jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Toplam 9 araç, 48 personel ve 15 gönüllü vatandaşla kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa