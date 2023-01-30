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Yalova Esenköy'de baraka yangını

3. Sayfa Haberleri

Yalova Esenköy'de baraka yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir ahşap barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir ahşap barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesi köy üst yolundaki bir barakada nedeni henüz bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Yangına Esenköy Belediyesi İtfaite Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekipler tarafından söndürüldü. İtfaiye ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Barakada maddi hasara neden olan yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenköy İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

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