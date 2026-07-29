Yalova’daki orman yangını söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahalede 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel görev aldı. Ekipler, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı