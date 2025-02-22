Yalova'da Yolda Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Höyüktepe mevkiinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine, Sugören Höyüktepe Mevkii'nde bir araç içinde mahsur kalan üç kişinin kurtarılması için ekipler harekete geçti. AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam dört personel, bir arazi aracıyla olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar bulundukları alandan güvenli bir şekilde alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi. - YALOVA