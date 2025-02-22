İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Yalova'da Yolda Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Yolda Mahsur Kalan Üç Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Höyüktepe mevkiinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan üç kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yalova'da Höyüktepe mevkiinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine, Sugören Höyüktepe Mevkii'nde bir araç içinde mahsur kalan üç kişinin kurtarılması için ekipler harekete geçti. AFAD Arama Kurtarma, Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinden oluşan toplam dört personel, bir arazi aracıyla olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlar bulundukları alandan güvenli bir şekilde alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şakir Paşa Ailesi dizisi hayranlarını yıkan haber!
img

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı
img

Hazırlıklar tamam, savaş çok kızışacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.