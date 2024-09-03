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Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde İşlem Yapamayan Kişi Otomobilini Bankanın Önüne Sürdü

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Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Kaldırımda kalan aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan banka güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından durduruldu.

Yalova'da Vakıfbank Şubesi'nde bankacılık işlemi yapmaya çalışan bir kişi, işlemi yapılmayınca otomobilini bankanın önüne sürdü. Kaldırımda kalan aracın sürücüsüne saldırmaya çalışan banka güvenlik görevlisi, vatandaşlar tarafından durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Vakıfbank Yalova Şubesi'nde gurbetçi bir vatandaş bankacılık işlemi gerçekleştirmeye çalıştı. İşlemin yapılmaması üzerine duruma sinirlenen vatandaş, yabancı plakalı otomobilini bankaya doğru sürdü. Kaldırıma çıkan otomobil sürücüsüne banka güvenlik görevlisi saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlisini çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu.

Öte yandan polis, kaldırıma otomobille çıkan vatandaşa trafik yönünden işlem gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa yalova Güncel Banka

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