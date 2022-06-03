Yalova'da vahşi hayvanlar 17 küçükbaş hayvanı telef etti - Haberler

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Yalova'da vahşi hayvanlar 17 küçükbaş hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da vahşi hayvanlar 17 küçükbaş hayvanı telef etti

Yalova'nın Elmalık köyünde vahşi hayvanların saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu.

Yalova'nın Elmalık köyünde vahşi hayvanların saldırdığı 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Elmalık köyünde Dilara Aslan'a küçükbaş hayvanlarına vahşi hayvan saldırısı sonucu 12 koyun ve 5 kuzu telef oldu. Köylülerin iddiasına göre, hayvanları kurt telef ettiği iddia edildi. Öte yandan Yalova coğrafyasında ise daha önceki resmi kayıtlarda kurt hayvanın bugüne kadar gözlemlenmediği öğrenildi. Kentte geçmiş zamanlarda çakal, ayı, köpek saldırısı sonucu telef olan küçükbaş hayvanların bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar hayvanları telef olan Dilara Aslan'a ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmalık Yalova 3. Sayfa Haberler

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