Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli iki operasyon sonrası tutuklandı

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Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 14-15 Ekim tarihlerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 78 parça halinde satışa hazır toplam 497,89 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı