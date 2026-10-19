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Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli iki operasyon sonrası tutuklandı

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Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli iki operasyon sonrası tutuklandı
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Yalova'da 14-15 Ekim'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 78 parça halinde toplam 497,89 gram uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 14-15 Ekim tarihlerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 78 parça halinde satışa hazır toplam 497,89 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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