Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Yalova'da düzenlenen operasyon sonucunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda toplam 242,75 gram uyuşturucu madde, 64 uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince risk-analiz sonucu kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda ve İstanbul ilinde yakalattırılan şahıslardan, toplam 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 1 şarjör ve 39 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 şahıs hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK Madde 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Haberler.com
