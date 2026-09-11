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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. 9-10 Eylül tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 509,01 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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