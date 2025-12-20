Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda 320 gram esrar ve silahlar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö.'ye ait adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 320 gram esrar, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 7.65 mm çapında tabanca, 3 tabanca şarjörü, 64 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa