Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda 320 gram esrar ve silahlar ele geçirildi.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde E.Ö.'ye ait adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 320 gram esrar, hassas terazi, 9 mm çapında tabanca, 7.65 mm çapında tabanca, 3 tabanca şarjörü, 64 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 16 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
