Yalova'da traktör kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde traktör kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Emir Coşkun, Çınarcık ilçesinde toprağa verildi.

Armutlu ilçesinde Keçi Kaya mevkiinde odunculuk yapan Emir Coşkun, dün meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybetmişti. 2 arkadaşı ise kazada yaralanmıştı. Evli bir çocuk babası Coşkun, Çınarcık Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede hayatını kaybeden gencin babası Süleyman Coşkun taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de katıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa