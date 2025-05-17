Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Yalova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Yalova-Armutlu kara yolunda servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları stabil.

Yalova- Armutlu kara yoluna çıkış yapan servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yoluna Çınarcık ilçesi Koru beldesi Çalıca Kalıcı konutlarından çıkış yapan 34 LCL 626 plakalı servis minibüsü damperli kamyonla çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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