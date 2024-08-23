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Yalova'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolunda, seyreden 38 GS 677 plakalı otomobil, Koru beldesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde karşı şeritten gelen 77 T 0512 plakalı ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çınarcık 3-sayfa trafik Yalova Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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