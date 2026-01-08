Haberler

Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Yalova'da etkili olan fırtına, çatılar, ağaçlar ve vinçlerin devrilmesine neden oldu. Tersane bölgesinde konteynerlar havaya uçarken, Yalova Valiliği motosiklet ve scooter'ların trafiğe çıkışını yasakladı.

Yalova kent genelini etkisi altına alan fırtında bir çok çatı havaya uçtu. Çok sayıda ağaç ise şiddetli rüzgara direnemeyerek devrildi. Öte yandan Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine tersaneler bölgesinde konteynerlar ise kağıt gibi havalanarak uçtu.

Yalova Valiliği ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
