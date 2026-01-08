Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Yalova'da etkili olan fırıtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtınada çatılar, ağaçlar, vinçler devrilirken tersane bölgesinde ise konteynerlar kağıt gibi havaya uçtu.

Yalova kent genelini etkisi altına alan fırtında bir çok çatı havaya uçtu. Çok sayıda ağaç ise şiddetli rüzgara direnemeyerek devrildi. Öte yandan Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bir vinç devrildi. Yine tersaneler bölgesinde konteynerlar ise kağıt gibi havalanarak uçtu.

Yalova Valiliği ise 12.00 - 22.00 saatleri arasında motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı. - YALOVA