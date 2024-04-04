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Yalova'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkiinde Y.E idaresindeki 34 ZP 8636 plakalı Hyundai marka otomobil ile S.S yönetimindeki 38 UU 809 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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