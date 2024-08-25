Yalova'da Otomobil Emlak Dükkanına Girdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde kontrolden çıkan otomobil emlak dükkanına girdi.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesi Liman Mahallesi'nde Armutlu karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AAB 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki emlak dükkanına girdi. Emlakçının kapalı olduğu ve kazada herhangi bir yaralanın bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA