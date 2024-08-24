Yalova'da mezarlık yangını

YALOVA - Yalova merkeze bağlı Elmalık Köyü'nde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elmalık Köy Mezarlığı'nda henüz nedeni bilinmeye şekilde zemindeki otlar yanmaya başladı. Yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.