Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü 3. Sayfa Haberleri Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı. Öte yandan, dere yatağındaki traktör vinç yardımıyla çıkarıldı. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yalova 3. Sayfa Haberler

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