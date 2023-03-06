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Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı.

Öte yandan, dere yatağındaki traktör vinç yardımıyla çıkarıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

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