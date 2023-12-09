Yalova'da Kocadere Köyü'nde Su Baskını: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde yaşanan su baskını sonucu sokaklar sular altında kaldı. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde derenin taşması sonucu sokaklar sular altında kalırken, su baskınları yaşandı. Su baskını nedeniyle mahsur kalan bir vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.
Kocadere köyüne ismini veren dere, aşırı yağışlarla birlikte taştı. Köyün Yalı Mahallesi'nde sokaklar sular altına kalırken birçok evde de su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol, bölgede su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan, Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaşanan su baskınları sebebiyle AFAD ekibi ve Esenköy itfaiyesi, mahsur kalan vatandaşı kurtardı. - YALOVA