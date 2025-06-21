Yalova'da Kimliğini Unutan Öğrenciye Jandarma Desteği

Yalova'da Kimliğini Unutan Öğrenciye Jandarma Desteği
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Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unutan öğrenciye motosikletli jandarma ekipleri yardımcı oldu. Unutulan kimlik, kafeden alındı ve öğrenci sınavına yetiştirildi.

Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumuna gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden öğrencinin imdadına motosikletli jandarma yetişti. Öğrencinin bir kafede unuttuğu kimlik motosikletle gidilip alındı ve sınava yetiştirildi.

YKS'nin ilk oturumuna girmeden önce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafeye oturan Tarık Hamit isimli öğrenci, ardından Kadıköy beldesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na sınava girmek için gitti. Burada kimliğini kafede unuttuğunu fark eden öğrenci jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı 1. Motosiklet Trafik Jandarma Tim Komutanı Uzman Çavuş Mehmet İnci, öğrenciyle birlikte kafe giderek kimliği aldı. Ardından öğrenci sınava yetiştirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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