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Yalova'da Kayıp Cano İle Açılan Yücel Coşkun'un Arama Çalışmaları 22. Günde

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun için arama çalışmaları 22 gündür devam ediyor. Daha önce kaybolan arkadaşının cansız bedenine ulaşıldı, ancak Yücel Coşkun'un bulunması için geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu sürüyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde denize kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan Yücel Coşkun'un arama çalışmaları 22'nci gününde devam ediyor.

25 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi yakınlarından kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), cep telefonlarıyla saat 17.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları, 2 arkadaşa ulaşamamıştı ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı. Arama çalışmalarının 4. gününde Hüseyin Piner'in cansız bedenine Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyısında ulaşılmıştı. Yücel Coşkun'u arama çalışmaları ise, Yalova Valiliği ve AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinesinde hava, deniz ve karadan 22. gününde de aralıksız devam ediyor.

Yalova Valiliği'nden arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.09.2024 tarihi itibarı ile sahada Yalova AFAD 8 personel, 3 araç, 1 bot, Sakarya AFAD 5 personel, 1 araç, 1 bot; Ankara JAK 10 personel, 3 araç, 2 bot, 1 YTS, 1 ROV; Manisa Jandarma Asayiş Bot 4 personel, 1 araç, 1 bot; UMKE Yalova 3 personel, 1 araç; Yalova Deniz Polisi 2 personel, 1 araç, 1 tekne olmak üzere Yalova ilinde toplam 35 personel, 10 araç, 6 bot, 2 tekne, 1 YTS (yandan taramalı sonar), 1 ROV (sualtı, arama ve görüntüleme robotu), ayrıca Bursa Mudanya kıyılarında ise 25 personel, 2 araç, 4 bot ve 3 drone olmak üzere toplamda 60 personel, 12 araç, 10 bot, 2 tekne, 1 YTS, 1 ROV, 3 dron ile arama çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından 10 farklı bot, 2 dalgıç timi (YTS ile birlikte), 1 SG helikopteri ve 1 SG uçağı ile arama kurtarma görevi icra edilmiştir. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından kayıp vatandaşımıza yönelik her türlü ihbar değerlendirilerek, görevlerden istifade ile arama/dalış faaliyetleri icra edilmektedir." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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