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Yalova'da Kavga: Tabancayla Yaralanan Şahıs Tutuklandı

Yalova'da Kavga: Tabancayla Yaralanan Şahıs Tutuklandı
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Yalova'da çıkan bir kavgada bacağından tabancayla vurulan S.A.A.G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan A.A. gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan A.A., çeşitli suçlamalarla cezai işleme tabi tutuldu.

Yalova'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla bacağından vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Nisan'da Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta çıkan kavgada S.A.A.G. bacağından tabancayla vurulmuştu. Polis ekipleri saldırıyı yapan A.A.'yı gözaltına almıştı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilmişti. Hakkında "silahla kasten yaralama" ve 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun) suçları çerçevesinde adli işlem başlatılan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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