Yalova'da Kavga: Tabancayla Yaralanan Şahıs Tutuklandı

Yalova'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla bacağından vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Nisan'da Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak'ta çıkan kavgada S.A.A.G. bacağından tabancayla vurulmuştu. Polis ekipleri saldırıyı yapan A.A.'yı gözaltına almıştı. Olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilmişti. Hakkında "silahla kasten yaralama" ve 6136 SKM (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun) suçları çerçevesinde adli işlem başlatılan A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA