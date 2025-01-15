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Yalova'da Kargoyla Gönderilen 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Yalova'da Kargoyla Gönderilen 45 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından kargo aracılığıyla İstanbul'dan gönderilen toplam 45 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da kargoyla gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Koru beldesine kargo aracılığı ile İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, kargo şirketine ait binada aramada yaptı. Aramada yüzey temizleyicisi adı altında 5'er litrelik plastik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirildi. Adına etil alkol gönderilen 3 şahıs ve gönderen firma hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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