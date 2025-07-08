Yalova'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Yalova'da kaçak kazı yapan 1'i Fas uyruklu 3 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yaptığı yerde yapılan aramada jeneratör, elektrikli hilti, havalandırma fanı, 24 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan O.E.M., U.P. ve F.K.M. hakkında adli işlem başlatıldı. Fas uyruklu O.E.M. Göçmen Ön Kabul Merkezine teslim edildi. - YALOVA