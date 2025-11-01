Yalova'da İki Katlı Binada Yangın Çıktı

Yalova'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 2 katı bir binanın ikinci katında henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ikinci katın tamamını sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonucu evde hasar oluştu. - YALOVA