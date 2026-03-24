Yalova'da 18 yaşındaki genç ormanlık alana kaçırılıp gasp edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki İsa Aydınhan, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak gasp edildi. Genç, motosiklete zorla bindirilip ormanlık alana götürüldü ve burada darp edilerek eşyaları alındı.

Alınana bilgiye göre, olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı arabası bulunan bir kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, elindeki cismi gencin beline dayayarak motosiklete binmesini istedi.

Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan genç, Kelebekçayırı mevkiindeki ormanlık alana götürüldü. Burada bulunan üç kişiyle birlikte toplam dört şüpheli, genci darp ederek üzerindeki kıyafetleri yırttı.

Yaşları 35-40 arasında değişen şüpheliler, gencin cep telefonu ve cüzdanındaki bazı eşyaları alarak olay yerinden kaçtı. Aydınhan genç, bölgeden uzaklaştıktan sonra karşılaştığı bir vatandaşın yardımıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Ormanlık alana kaçırıldı

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşadığı olayı anlatan Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Burada önüme kırıp yanıma direkt motordan inip yaklaşıp anahtarını belime doğru tuttu. Bıçak sandım ben de korkudan. Bana sadece motora binmem gerektiğini ve onunla gelmemi söyledi. Ben de korktuğum için, benden ve yaşça büyük olduğu için motorun arkasına binip de onunla birlikte gitmek zorunda kaldım. Motorun arkasına binip atlayacaktım, kaçacaktım ama motora bir anda hızlandığı için atlayıp kaçamadım. Beni Kelebekçaayırı tarafındaki bir ormanlık alana getirdiğinde üç kişi de orada vardı. Üç kişiyle birlikte, o kişi motordan beni indirip çocuk muymuş deyip üstümü, başımı yırttılar. Burama cüzdanımı, telefonumu aldılar. Telefonumu kırdılar. Cüzdanımdan birkaç eşyamı aldılar. Ondan sonra beni yere yatırıp üstüme gelip bir daha işte seni buralarda görmeyeceğiz deyip eşyalarımı alıp kaçıştılar" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu; olay kamerada

Sözün bittiği yer: 17 yaşındaki çocuk, akranını böyle vurdu

OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare