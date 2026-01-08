Haberler

Topçular-Eskihisar seferini yapan arabalı feribot fırtınada sürüklendi

Güncelleme:
Yalova'dan Eskihisar'a giden İDO arabalı feribotu, fırtınaya yakalanarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendi. Yüzlerce yolcu ve araç deniz ortasında mahsur kaldı.

Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan İDO'ya ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.

Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
