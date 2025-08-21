Yalova'da Eski Kız Arkadaşına Saldıran Zanlı Tutuklandı

Yalova'daki bir markette eski kız arkadaşına fiziki saldırıda bulunan ve olaya müdahale eden bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına iş yerinde saldıran ve olaya müdahale eden 1 vatandaşı bıçaklayan zanlı, Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44), iş yerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı, daha sonra markete girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran A.Y., E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
