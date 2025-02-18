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Yalova'da Endüstriyel Kaza: 4 İşçi Yaralandı

Yalova'da Endüstriyel Kaza: 4 İşçi Yaralandı
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Yalova Valiliği, tersaneler bölgesinde gerçekleşen endüstriyel kazada 4 işçinin yaralandığını açıkladı. Olay, oksijenli sıcak kesim çalışması sırasında meydana gelen kıvılcımların parlaması sonucu gerçekleşti.

Yalova Valiliği, tersaneler bölgesinde meydana gelen ve 4 işçinin yaralandığı endüstriyel kazayla ilgili açıklama yaptı.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Şubat 2025 tarihinde, İlimiz Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde meydana gelen endüstriyel kazada 4 kişi yaralandı. Saat 10.42'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası, olay yerine 2 Yalova AFAD Ekibi, İtfaiye Ekibi, Emniyet Ekibi ve 3 Sağlık Ekibi sevk edilmiştir. Kazanın, geminin temizlenmiş (gas free işlemi tamamlanmış) yakıt tankında gerçekleştirilen oksijenli sıcak kesim (şaloma) çalışması sırasında çıkan kıvılcımların parlamaya yol açması sonucu meydana geldiği bildirilmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle, yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir" denildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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