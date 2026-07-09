Yalova'da muhtarlarla güvenlik ve asayiş toplantısı

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alınırken, muhtarların talep, öneri ve görüşleri dinlendi. Mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının emniyet teşkilatı ile muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı