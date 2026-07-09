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Yalova'da muhtarlarla güvenlik ve asayiş toplantısı

Yalova'da muhtarlarla güvenlik ve asayiş toplantısı
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Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla muhtarlarla bir araya gelerek güvenlik, asayiş konularını ele aldı, talep ve önerileri dinledi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürlerinin katılımıyla muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş konuları ele alınırken, muhtarların talep, öneri ve görüşleri dinlendi. Mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının emniyet teşkilatı ile muhtarlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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