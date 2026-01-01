Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu sonrasında kentin birçok noktasında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

29 Aralık 2025 tarihinde gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olay sonrasında Yalova il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleşmiş ve 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çatışmaya giren teröristlerle irtisaklı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. - YALOVA