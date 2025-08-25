Yalova'da Cinayet: Tartışma Sonucu Tabancayla Vurdu

Yalova'da Cinayet: Tartışma Sonucu Tabancayla Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 22 Ağustos'ta meydana geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos günü, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde karşılaşan Çağatay Akgün (37) ve Mehmet Emin T. (24) henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Birbirleriyle itişen küfürler eden şahıslardan Mehmet Emin T., Çağatay Akgün'ü tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde suç aleti tabanca ile kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.