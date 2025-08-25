Yalova'da Cinayet: Tartışma Sonucu Tabancayla Vurdu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos günü, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde karşılaşan Çağatay Akgün (37) ve Mehmet Emin T. (24) henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başladı. Birbirleriyle itişen küfürler eden şahıslardan Mehmet Emin T., Çağatay Akgün'ü tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde suç aleti tabanca ile kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA