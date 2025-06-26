Yalova'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

Yalova'da 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 3 kişi binadan tahliye ederek kurtaran itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında vantilatörün alev almasından kaynaklı meydana gelen yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Binada bulunan 3 kişiyi merdivenli itfaiye aracıyla kurtaran ekipler daha sonra vatandaşları sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler dumandan hafif şekilde etkilenen vatandaşlara ambulans içinde müdahale etti.

Öte yandan, alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının meydana geldiği çatı katının sahibi Abdullah Ateş, vantilatörü çalıştırıp aşağı indiğinde yangının meydana geldiğini söyledi. - YALOVA