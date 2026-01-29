Haberler

Yalova'da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti

Yalova'da çatı katında mangal keyfi yangınla bitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Karpuzdere Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, mangal yakan kişi gözaltına alındı.

Yalova'da 5 katlı binanın çatı katında yakılan mangaldan dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairenin terasında yapılan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatı katında yangına sebep oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. Yangına Çınarcık, Teşvikiye ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan mangal yakan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama

Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden! Şiddetli patlama meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü

Havada dehşet anları! Kalkış yapan uçaktan düştü
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe

Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe