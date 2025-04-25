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Yalova'da Bıçaklı Saldırı: Genç Defalarca Bıçaklandı

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Yalova’da, otomobiline bineceği sırada 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan genç, defalarca bıçaklanıp acımasızca dövüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da 4 kişinin saldırısına uğrayan genç defalarca bıçaklanıp yerde tekmelendi: Dehşet anları kamerada

YALOVA - Yalova-Termal yolunda 4 kişinin saldırısına uğrayan kişi defalarca bıçaklandı. Acımasızca dövülen gencin saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yalova - Termal yolu üzerinde Yağız Karataş'ı otomobiline bineceği sırada kendisini takip eden 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekme, yumruk ve bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs acımasızca darp edildi. 4 kişi çevreden vatandaşlar gelince bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Yağız Karataş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olay gerçekleştiren şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
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