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Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı

Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı
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Yalova'da bir binada arızalanan asansörde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla sağlık sorunu yaşamadan kurtarıldı.

Yalova'da binada arızalanan asansörde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki binadaki asansörün arızalanması sonucu içerisinde bulunan 9 vatandaş mahsur kaldı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öncelikle asansör kabininin kapısını kontrollü şekilde aralayarak içeride bulunan vatandaşlara temiz hava tüpüyle oksijen desteği sağladı. Daha sonra seyyar hidrolik ayırıcı ekipman kullanan ekipler, asansör kapısını güvenli şekilde açarak içeride mahsur kalan vatandaşları tek tek tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar başarılı operasyon nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yalova İtfaiye Müdürlüğü, benzer olaylarda vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, asansörde mahsur kalınması durumunda kabin içerisinde sakin kalınması, havalandırma sisteminin engellenmemesi ve en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak profesyonel ekiplerden yardım istenmesi gerektiğini hatırlattı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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