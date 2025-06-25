Yalova'da Alkollü Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Yalova'da Alkollü Tartışma Cinayetle Sonuçlandı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde alkol aldığı arkadaşı Bahattin Arman'ı bıçaklayarak öldüren Cemil E. tutuklandı. Olay, akaryakıt istasyonunun altındaki dükkanda meydana geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Bahattin Arman (62) ve Cemil E. (40) bir kadın arkadaşlarıyla birlikte Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun alt kısmında atıl şekildeki dükkana girdi. Burada alkol aldıkları öğrenilen Arman ve Cemil E., tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Cemil E., Bahattin Arman'ı boğazından bıçakladı. Arman olay yerinde yaşamını yitirdi, Cemil E. ise olay sonrası bölgeden kaçtı.

Olay yerine gelen polis Arman'ın öldüğünü tespit ederken, kaçan şüpheli Cemil E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arman'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet zanlısı Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliye girişinde 'pişman mısınız' sorusuna 'evet' yanıtını verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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