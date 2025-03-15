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Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 6 Araç Trafikten Men Edildi

Yalova'da Abartılı Egzoz Kullanan 6 Araç Trafikten Men Edildi
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Yalova'da, abartılı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne toplamda 55 bin 603 lira ceza kesilirken, araçlar trafikten men edildi. Denetimler 6-14 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Yalova'da abartılı egzoz kullanan 6 araç trafikten men edilirken sürücülerine toplam 55 bin 603 lira para cezası kesildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-14 mart tarihleri arasında trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde abartı egzoz kullanan 6 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun 32/3 maddesince toplam 55 bin 602 lira trafik idari cezası uygulandı. 6 araç ayrıca trafikten men edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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