Yalova'da 60 Bin Lira Değerinde Kaktüs Hırsızlığı

Yalova'da bir seradan piyasa değeri 60 bin lira olan 14 adet endemik türde kaktüsü çalan zanlı çaldığı bitkilerle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Koru beldesinde F.H.G'ye ait seradan 14 adet endemik türde kaktüs bitkisi çalındı. Jandarma çevrede bulunan güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler ile tanık beyanlarından yola çıkılarak gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin F.G. olduğu tespit etti. Çınarcık ilçesinde ikamet eden şüphelinin evinde yapılan aramada 14 adet endemik bitki bulunarak mağdur F.H.G.'ye teslim edildi.

60 bin lira piyasa değeri olan kaktüsleri çalan şüpheli ise gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA