Üye Girişi
Haberler

Yalova'da 60 Bin Lira Değerinde Kaktüs Hırsızlığı

Yalova'da 60 Bin Lira Değerinde Kaktüs Hırsızlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir seradan 14 adet endemik türde kaktüsü çalan zanlı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı bitkiler mağdur sahibine teslim edildi.

Yalova'da bir seradan piyasa değeri 60 bin lira olan 14 adet endemik türde kaktüsü çalan zanlı çaldığı bitkilerle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesi Koru beldesinde F.H.G'ye ait seradan 14 adet endemik türde kaktüs bitkisi çalındı. Jandarma çevrede bulunan güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler ile tanık beyanlarından yola çıkılarak gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda olayın şüphelisinin F.G. olduğu tespit etti. Çınarcık ilçesinde ikamet eden şüphelinin evinde yapılan aramada 14 adet endemik bitki bulunarak mağdur F.H.G.'ye teslim edildi.

60 bin lira piyasa değeri olan kaktüsleri çalan şüpheli ise gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.