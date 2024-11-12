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Yalova'da 46 Yıl Hapis Cezası Olan Sanık Yakalandı

Yalova'da 46 Yıl Hapis Cezası Olan Sanık Yakalandı
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Yalova'da polis, 'silahla yağma' suçundan 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'yi ikametinde yakaladı. Hükümlü, Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Yalova'da polis tarafından silahla yağma suçundan kesinleşmiş 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'yi ikametinde yakaladı. Hükümlü polis tarafından Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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