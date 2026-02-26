Yalova'da 32 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında toplam 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. Çınarcık ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanarak gözaltına alınan K.Y. yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - YALOVA