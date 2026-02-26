Haberler

Yalova'da 32 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan kesinleşmiş 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.Y. yakalanarak tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında toplam 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. Çınarcık ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan K.Y. yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

