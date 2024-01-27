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Yalova'da 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde çalışan 20 işçi, akşam yemeğinden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, zehirlenme şüphesiyle başvuran kişi sayısının artabileceği ifade edildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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