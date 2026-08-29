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Esenköy'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Esenköy'de İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada, araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolunun Esenköy beldesi mevkiinde meydana geleen kazada, 34 EKR 35 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen 34 NNZ 911 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 34 NNZ 911 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın ardından bazı yaralılar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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