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Yalova açıklarında motoru arızalanan tekne kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marinaya çekilerek kurtarıldı.

Yalova açıklarında motoru arızalanan tekne kurtarıldı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marinaya çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık açıklarında motor arızası yaşayan "Pluto" isimli yelkenli tekneden yardım talebinde bulunuldu. Tekne bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla Setur Yalova Marina'ya çekilerek kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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